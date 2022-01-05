İstanbul polisi 294 cinayeti aydınlattı

2021'de İstanbul
'da 326 kişi cinayete kurban gitti. Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz
, yeğenleri tarafından öldürülen otel sahibi Nuri-Esra Yıldız çifti de bunların arasındaydı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, her bir cinayeti mücevherat ustası gibi titizlikle ele aldı, en ince ayrıntısına kadar soruşturdu. Bazen günlerce uyumayan ve kendi içlerinde bir aile gibi çalışan Cinayet Büro dedektifleri, 2021'i "faili meçhul" olmadan kapamanın gururunu yaşadı. Yılın bitmesine sadece 48 saat kala kentte bir gecede 3 cinayet birden oldu. Pendik
'te Emre Candan
, Kadıköy'de Ufuk Keskin ve Esenler'de Afganistan uyruklu biri öldürüldü. Cinayet Masası bu 3 olayı da çözüme kavuşturdu ve böylece 294 olayın tamamı aydınlatılarak büro tarihinde bir ilk yaşandı. Ekipler yalnızca geçen yılki cinayetleri değil geçmişte olan 10 cinayeti daha raftan indirerek faillerine ulaştı. Yıl içinde en çok cinayet salı günleri 52 kez, en az cuma günleri 31 kez yaşandı. En fazla cinayet 35 kez temmuz ve kasımda oldu. Beşiktaş
, Çatalca
, Bakırköy
ve Adalar
'da hiç cinayet olmadı. Cinayetlerin 133'ü tabancayla, 96'sı bıçakla, 10'u pompalı tüfekle işlenirken, 19 olay darp edilerek, 13 olay boğarak öldürme, biri yüksekten atma ve 22 olay diğer şekillerde olmak üzere gerçekleşti. İstanbul'da en çok cinayetin işlendiği ilçelerin başında Esenyurt
ve Fatih geldi. Cinayetler; kavga (46), eski husumet (19), alacak verecek meselesi (15), trafik kavgası (3), gasp (9) ve diğer (65) nedenlerle işlendi.