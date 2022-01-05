Son dakika haberi: Omicron kâbusu tırmanıyor! "Test sayıları yüzde 30 arttı"

Omicron varyantının etkisiyle tüm dünyada Kovid-19 vaka sayıları artıyor. Uzmanlar yeni varyantın önceki varyantlara göre çok daha hızlı ve kolay yayıldığını belirtiyor. Son günlerde hastanelerinde polikliniğe başvuran vaka sayılarının arttığını dile getiren Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Bu artış Omicron varyantından kaynaklanıyor çünkü Omicron'un özelliği çok çabuk ve hızlı ulaşabilmesi. Bu artışın klinik ve yoğun bakım yatışlarına yansıması ise henüz söz konusu değil. Kovid'de özellikle test sayılarımızı artırdık. Hastanemizde önceki haftalara göre poliklinikten PCR test sayımız yüzde 30 civarında artmış görünüyor" şeklinde konuştu.

"BELİRTİLERİ DİĞER ENFEKSİYONLARDAN AYIRMAK ÇOK ZOR"

Hastaların daha çok boğaz ağrısı, öksürük çok hafif düzeyde ateşlenme, vücut kırgınlığı belirtileriyle geldiklerini belirten Demirhan, "Bu belirtileri gribal enfeksiyondan, solunum yolu enfeksiyonundan, soğuk algınlığından ayırmamız zor olabiliyor. O yüzden bu hastalara bol bol test yapıyoruz. Yani hem Kovid-19'a yönelik hem de influenzaya yönelik testler yapıyoruz. Çocuk hastalıklarında da gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığında yaklaşık yüzde 20'lik bir artış söz konusu.

YERLİ AŞI TURKOVAC'A İLGİ YOĞUN

Ayrıca yerli aşı Turkovac için de vatandaşların ilgisinin yoğun olduğuna değinen Demirhan, "İlk 2 gün çok yoğundu ama şu an biraz daha azaldı. Hatırlatma dozunda da çok fazla rağbet olmasa da istediğimiz şekilde ilerliyor. Hastanemizde yaptığımız aşı sayısı günde 500 kişilere kadar düşmüşken şu anda 3 bini buldu. Yani 5 katı bir artış söz konusu.

"UYARILAR DİKKATE ALINIRSA MART SONRASI RAHATLARIZ"

Vatandaşın bir an önce bu hastalıktan kurtulabilmesi için özellikle kış aylarında kapalı alanlarda bulunmaması, bulunduklarında da mutlaka maske ve mesafeden ödün vermemesi gerektiğini vurgulayan Demirhan, şöyle devam etti: "Üzerine hatırlatma dozu aşılarını da yaptırırlarsa mart-nisan sonrasına çok rahat bir şekilde gireriz diye düşünüyorum. Özellikle yılbaşı kutlamalarının etkisiyle bir artış olup olmadığını önümüzdeki hafta içerisinde göreceğiz. Hastaneye yatış miktarının yukarıya doğru çıkıp çıkmayacağı konusunu önümüzdeki kritik hafta belirleyecek. Vatandaşlarımızdan istediğimiz maske ve mesafeden ilk günkü gibi ödün vermeden devam etmeleri. Mutlaka hatırlatıcı doz aşılarımızı olalım ki vücudumuz korunaklı hale gelsin. Hastalıksız günler bizim olsun."