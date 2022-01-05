Son dakika: 5 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

BUGÜN 143 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 29 bin 316 kişi ise iyileşti.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,85, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,38 olarak ölçüldü. Toplam aşılama sayısı ise 134 milyon 195 bin 65'e ulaştı.