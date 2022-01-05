Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte güncel il il koronavirüs vaka haritası

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli koronavirüs paylaşımı! Bakan Koca, haftalık vaka haritasını duyurdu.
Bakan Koca "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadeleriyle güncel koronavirüs vaka haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre vaka sayılarındaki artışın devam ettiği görülürken, Türkiye'de son 24 saatte 54.724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.
AŞI TABLOSU DA BELLİ OLDU
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,81 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 133 milyon 551 bin 202 'e yükseldi.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklama, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." ifadelerini kullandı.
18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/inkfcaciwo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 5, 2022