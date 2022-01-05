Son dakika: Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi

Son dakika haberleri: Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de (Consumer Electronics Show) yeniliklerini ve ilklerini dünya kamuoyuyla paylaştı.
TOGG dünya vitrininde! Sedan ilk kez görüntülendi
Küresel olarak tescil ettirdiği farklılaştırıcı yaklaşımı UseCaseMobility kavramı ile 'Veri Bazlı İş Modelleri' 'Yeni Mobilite Servisleri', 'Akıllı Yaşam' ve 'Akıllı Şarj' gibi teknolojik çözümlerini paylaşan TOGG, geleceğe bakışını vurgulayan 'Transition Concept Smart Device' (geçiş konsepti akıllı cihaz) adını verdiği konsept otomobilini de tanıttı.
ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES'de düzenlenen basın toplantısında konuşan TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirket olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" dedi.
Otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü belirten Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor.
Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi
Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" diye konuştu.