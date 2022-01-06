Bakan Akar: Bazı ülkelerin silah sistemlerini bahanelerle satmaktan imtina etmesi bizleri daha azimli hale getirmiştir

Bu tesislerin teknoloji, savunma ve güvenlik alanındaki yerlilik ve millilik hamlesini daha da güçlendireceğini, Türkiye'yi yüksek teknoloji alanında bir üst sınıfa taşıyacağını belirten Akar, dijitalleşme, yapay zeka ve siber uygulamaların bugünün ve geleceğin dünyasını büyük hızla şekillendirdiğine dikkati çekti.

Bu hususların savunma sanayisinde de önemli yere sahip olduğunu dile getiren Akar, "Ülkemiz de zatıalilerinin liderliğinde, dünyadaki bu değişimi doğru okumuş, stratejik hedefler belirlemiş, bu kapsamda proaktif davranarak başta savunma sanayi olmak üzere hemen her alanda büyük Ar-Ge yatırımları gerçekleştirmiş ve önemli başarılar elde etmiştir." diye konuştu.