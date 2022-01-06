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Giriş Tarihi: 6.1.2022 14:48 Son Güncelleme: 6.1.2022 15:03

Başkan Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı temsilcilerini kabul etti

DHA
Başkan Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı temsilcilerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerini Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerini yemekte kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen yemeğe, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

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Başkan Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı temsilcilerini kabul etti
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