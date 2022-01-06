Ege’nin ruhu Tırhandiller yeniden yarış parkurlarında

Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) programlı yarışları arasında yer alan, toplam 6 ayaktan oluşan Tırhandil Cup 2022 Kış Trofesi'nde ilk ayak 8-9 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Bu yıl 6. yaşını kutlayan Tırhandil Cup Kış Trofesi'nin, ilk ayak yarışları cumartesi ve pazar günü, coğrafi ve şamandıralı rota olarak koşulacak. Yarışlara toplam 8 tekne ve yaklaşık 40 yelkenci katılacak. İlk ayak yarışlarına, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katılması bekleniyor.

8 Ocak 2022 cumartesi günü, saat 9.30'da Denizciler Denizciler Derneği Kafe'de brifing ile başlayacak yarışlarda, ilk startın 12.00'de verilmesi planlanıyor.Bodrum Kaymakamlığı himayesinde yapılacak Tırhandil Cup Kış Trofesi'ni; Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, Denizciler Derneği, Bodrum Marine Group, Başar Petrol, OneSails, Bolger Usturmaça Kılıfı ve Bodrum Deniz Müzesi Yayınları destekliyor.

Tırhandil Cup Yarış Komitesi, halen devam eden ve son zamanlarda artan vaka sayısı nedeniyle, kapalı alanda etkinlik yapmama kararı aldığı için, ilk ayakta buluşmalar Bodrum Limanı'nda ve teknelerde yapılacak. Trofenin önümüzdeki ayak yarışlarında ise katılımcılara ve Bodrum halkına güzel bir sürprizi olacak.

Tırhandil Kış Torfesi 2022 Programı

1.Ayak 08-09 Ocak

2.Ayak 29-30 Oca

3.Ayak 19-20 Şubat

4.Ayak 12-13 Mart

5.Ayak 02-03 Nisan

6.Ayak 30 Nisan-01 Mayıs