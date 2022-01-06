FETÖ şüphelisi pedofili çıktı! Dijital materyallerinden çıkanlar mide bulandırdı

İstanbul'da hakkında FETÖ soruşturması yürütülen bir kişinin telefonundan çıkanlar mide bulandırdı. 2017 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ahmet A., isimli bir şüphelinin dijital materyallerine el konuldu. Şüpheliye ait olan 1 Tb'lık sabit disk incelenmek üzere bilirkişiye verildi.

REZALET, BİLİRKİŞİ RAPORUNA YANSIDI

Bilirkişi tarafından sabit disk içerisinde bulunan materyallerin incelemesi sonucu kapsamlı bir rapor hazırlandı. Savcılığa sunulan raporda söz konusu sabit diskin içerisinde FETÖ lideri Fetullah Gülen'e ait videolarla birlikte çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Raporda ayrıca henüz çocuk yaşta hatta bebeklere ait binlerce müstehcen içerik bulunduğu saptandı.

PEDOFİLİ İÇERİKLİ FOTOĞRAF VE VİDEOLAR

Bilirkişi hazırladığı raporda çok sayıda pornografik video ve fotoğrafların yanında küçük yaştaki çocuklara ait müstehcen görüntülerinde bulunduğunu raporlarken, savcılık raporun ardından müstehcenlik içeren görüntüler hakkında soruşturma başlattı.