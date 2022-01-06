Hz. Meryem’e hakaret eden ilahiyatçıya suç duyurusu

İstanbul
'da bir grup avukat, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dekan Yardımcısı Cihad Kısa
hakkında, ortaya çıkan bir ses kaydında Hz. Meryem'e yönelik çirkin ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'na suç duyurusunda bulundu. Kısa'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istendi. Avukat Rıdvan Kılıç, Cihad Kısa'nın Hz. Meryem'e ilişkin ifadelerinin kamuoyunda öfkeyle karşılandığını, dekanlığın ise bu durumu görmezden gelerek, ses kaydını ortaya çıkaran üniversite öğrencilerini hedef aldığını söyledi. Kılıç, "İfadeler doğrudan İslam
dinine ve değerlerine karşı aşağılama ve tahkir mahiyeti taşımaktadır" dedi.