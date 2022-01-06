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Giriş Tarihi: 6.1.2022

Hz. Meryem’e hakaret eden ilahiyatçıya suç duyurusu

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Hz. Meryem’e hakaret eden ilahiyatçıya suç duyurusu
İstanbul'da bir grup avukat, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihad Kısa hakkında, ortaya çıkan bir ses kaydında Hz. Meryem'e yönelik çirkin ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kısa'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istendi. Avukat Rıdvan Kılıç, Cihad Kısa'nın Hz. Meryem'e ilişkin ifadelerinin kamuoyunda öfkeyle karşılandığını, dekanlığın ise bu durumu görmezden gelerek, ses kaydını ortaya çıkaran üniversite öğrencilerini hedef aldığını söyledi. Kılıç, "İfadeler doğrudan İslam dinine ve değerlerine karşı aşağılama ve tahkir mahiyeti taşımaktadır" dedi.
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Hz. Meryem’e hakaret eden ilahiyatçıya suç duyurusu
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