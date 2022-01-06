Kar-kış demeden bekleyeceğiz

Muş
'ta ve Hakkari
'de, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP
'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.
'ÇOCUKLARIMIZ GELENE KADAR'
Muş'taki eyleme katılan Şemsettin Özcan
, "Çocuklarımızı alana kadar eyleme devam edeceğiz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP, Kürt
davası değil, Amerika
, İsrail davasıdır. Kürt, Türk kardeştir. Çocuğum sesimi duyuyorsa gelsin teslim olsun" dedi. Ayten Koçhan
da "Ersin, oğlum beni duyuyor, görüyorsan dön. Onlar sizi kullanıyorlar. Korkmayın, gelin devletimize sığının. 7 yıldır oğlumdan hiç haber alamadım. Çocuklarımız gelene kadar buradayız. Kar, kış, soğuk demeden bekleyeceğim" diye konuştu. Hakkarili aileler de dün 24'üncü eylemini yaparak, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler eşliğinde sloganlar atarak HDP binasına kadar yürüdü. Oğlu 13 yaşındayken kaçırılan Nihal Çiftçi
, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım" dedi.