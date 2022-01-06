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Giriş Tarihi: 6.1.2022

Operasyonlar ağır darbe vurdu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Operasyonlar ağır darbe vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesinde gerçekleştirdiği MİT destekli operasyonlar, PKK’nın belini kırdı. Örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu, “Operasyonlar gerçekten çok ağır oldu” diyerek örgüte vurulan darbeyi itiraf etti

Terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesinde MİT destekli operasyonlar gerçekleştiren komandolar teröristleri mağaralara hapsederken, Kandil'de gizlenen PKK'nın sözde tepe yöneticilerinden terörist Mustafa Karasu, operasyonlardan çok ağır darbe yediklerini itiraf etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde başlattığı operasyonlar devam ediyor. MİT'in desteği ile terör örgütüne son yılların en ağır darbesinin indirildiği operasyonlarda, İHA ve SİHA'lardan dolayı gizlendikleri yerlerden çıkamayan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, TSK ve MİT'in terör örgütüne yaşattığı hezimeti, yine örgüte yakın medya kuruluşlarına yaptığı açıklamayla itiraf etti.



ÖLÜM KORKUSU SARDI
Özellikle geçen yıl yapılan operasyonlarda kırmızı listede yer alan, Ali Haydar Kaytan ile Sofi Nurettin gibi sözde örgüt yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından ölüm korkusu saran PKK'lı terörist Karasu, sınır ötesindeki "Pençe-Kaplan" ve "Pençe-Yıldırım" harekâtları nedeniyle terör örgütünün içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, "'Tek bir kişi bırakmayacağız' diye açıkça söylüyorlar. Operasyonlar çok ağırdı. Gerçekten de çok ağır oldu" ifadelerini kullandı.

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Operasyonlar ağır darbe vurdu
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