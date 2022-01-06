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Giriş Tarihi: 6.1.2022 22:00

Yunusemre Belediyesi, MCBÜ Hastanesi'ni ağaçlandırıyor

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yunusemre Belediyesi, MCBÜ Hastanesi’ni ağaçlandırıyor

Yunusemre Belediyesi, Yemyeşil Bir Yunusemre sloganıyla başlatılan “1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor” projesi kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi bahçesini ağaçlandırıyor.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi bahçesinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor projemiz kapsamında ilçemizde belirlenen noktalarda fidan dikimine hız kaybetmeden devam ediyoruz.

Şu anda ekiplerimiz Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi bahçesini ağaçlandırıyor. Yemyeşil Bir Yunusemre şiarıyla çalışmaları belirli bir program dahilinde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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Yunusemre Belediyesi, MCBÜ Hastanesi'ni ağaçlandırıyor
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