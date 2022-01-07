Haberler Gündem Haberleri Bakan Varank: “20 yılda sokak köpeklerini mutlu etmeyi başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik”
Giriş Tarihi: 8.1.2022 00:34 Son Güncelleme: 8.1.2022 00:42

Bakan Varank: “20 yılda sokak köpeklerini mutlu etmeyi başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bakan Varank: “20 yılda sokak köpeklerini mutlu etmeyi başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde barınağın maskotlarından Maylo ile oyun oynamıştı. Bu anlar medyada ve sosyal medyada büyük ilgi görürken, gazeteci Nevşin Mengü hayvanlara karşı sevgisi bilinen Başkan Erdoğan’ı hedef alarak “Tek bir tane mutlu köpek bulup Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkarmışlar anlaşılan!” dedi. Nevşin Mengü’nün bu skandal ifadeleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tepkisini ortaya koydu. Bakan Varank, Mengü için “Müzmin muhaliflik dünyanın en amansız hastalığı! 20 yılda sokak köpeklerini bile mutlu etmeyi bir şekilde başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etmişti. Başkan Erdoğan barınağın maskotlarından Maylo ile de oyun oynamıştı.

NEVŞİN MENGÜ, BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Başkan Erdoğan'ın Maylo ile oynaması medyada ve sosyal medyada çok büyük ilgi görürken, gazeteci Nevşin Mengü Sözcü gazetesinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti" başlıklı videolu haberini paylaşarak skandal bir ileti yazdı. Nevşin Mengü, hayvanlara karşı sevgisi bilinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "Tek bir tane mutlu köpek bulup Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkarmışlar anlaşılan!" ifadelerini kullandı.

"MÜZMİN MUHALİFLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREMEDİK"

Nevşin Mengü'nün bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki toplarken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan Mengü'nün iletisini alıntılayarak tepkisini ortaya koydu. Bakan Mustafa Varank, Nevşin Mengü için "Müzmin muhaliflik dünyanın en amansız hastalığı! 20 yılda sokak köpeklerini bile mutlu etmeyi bir şekilde başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik" ifadelerini kullandı.

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Bakan Varank: “20 yılda sokak köpeklerini mutlu etmeyi başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik”
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