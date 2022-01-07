Bakan Varank: “20 yılda sokak köpeklerini mutlu etmeyi başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik”

"MÜZMİN MUHALİFLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREMEDİK"

Nevşin Mengü'nün bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki toplarken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan Mengü'nün iletisini alıntılayarak tepkisini ortaya koydu. Bakan Mustafa Varank, Nevşin Mengü için "Müzmin muhaliflik dünyanın en amansız hastalığı! 20 yılda sokak köpeklerini bile mutlu etmeyi bir şekilde başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik" ifadelerini kullandı.