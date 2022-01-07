Boğaziçi olaylarında iki tahliye

Boğaziçi olayları sırasında Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üstüne çıkan ve bir güvenlik görevlisinin boğazını sıkan iki tutuklu öğrencinin de aralarında bulunduğu 14 sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatları ile müşteki avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Berke Gök ile Caner Perit Özen ise cezaevinden görüntülü olarak mahkemeye bağlandı.

"BİLİNÇLİ OLARAK KASITLI EYLEMDE BULUNMADIM"

Güvelik görevlisinin boğazını sıktığı öne sürülen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Caner Perit Özen savunmasında, "Naci İnci'yi hürriyetinden yoksun bırakmadım. Hiçbir müdahalede bulunmadım. Binadan çıkarak aracına bindi. Naci İnci, aracına bindiği esnada etrafında 8-10 güvenlik görevlisi vardı. Aracının etrafında da güvenlik görevlileri vardı. İddianamede aracı engellemeye çalıştığım, önüne geçtiğim söyleniyor. Aracın 5 metre arkasındaydım. Aracın önünü kesmem mümkün değil. Aracın 5 metre arkasındayken bir arbede başladı, onu gördüm alana yaklaşmadım. Birkaç saniye sonra insanları sakinleştirmek amacıyla alana yöneldim. Yöneldiği esnada yeni bir arbede oldu. Arasında kaldım. Bilinçli olarak bir şahsa karşı kasıtlı eylemde bulunmadım" dedi.

ARACIN ÜZERİNE KENDİ İRADESİYLE ÇIKMAMIŞ

Rektör İnci'nin makam aracının üzerinde çıktığı öne sürülen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Berke Gök ise "Suçlamaları kabul etmiyorum. Olayın heyecanı ve korku nedeniyle aracın üzerine çıktım, kendi irademle bilinçli olarak çıkmadım. Aracın üzerinde iki saniye kadar kaldım ve aracın üzerinde zıplamadım" şeklinde savunma yaptı.

ADLİ KONTROL ŞARTI

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların delil karartma ihtimali bulunmaması ve tutuklulukta geçirdikleri süre nedeniyle tahliyelerini talep etti.



Mahkeme heyeti de tutuklu sanıklar Berke Gök ve Caner Perit Özen'i, tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alıp tahliye etti. Gök ve Özen hakkında yurtdışına çıkış ve haftada bir karakola imza atma şartıyla adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 12 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmetti. Duruşma 21 Mart'a ertelendi.

25,5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci "mağdur", özel güvenlik görevlileri Faruk Kardoğan, Alparslan Çepni ve makam şoförü Şenol Aydın "müşteki" olarak yer alıyor. İddianamede, olay günü makam arabasına binmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin şüpheliler tarafından önünün kesildiği, İnci'nin özel güvenliklerin yardımıyla makam aracına bindirilmesinin sağlandığı ve araç ilerlediği esnada çevresinin sarılarak geçişinin engellendiği anlatılıyor. Özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandığı, tüm uyarılara rağmen slogan atan öğrencilerden Berke Gök'ün rektörün makam aracının kaputu üstüne çıktığı ve bekleyen grubu provoke edecek şekilde zıpladığı belirtiliyor. Şüpheli Perit Özen'in de Berke Gök'ü araçtan indirmeye çalışan özel güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ın boğazını sert bir şekilde sıkarak çektiği vurgulanıyor. Savcılığın iddianamesinde, 14 şüphelinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevini yaptırmama için direnme", "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından 5 yıl 3 aydan 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.