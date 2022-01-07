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Giriş Tarihi: 7.1.2022

Casusluktan 20 yıl hapisle yargılanacak

İLKER TURAK İLKER TURAK
Casusluktan 20 yıl hapisle yargılanacak

Otopark, AVM, kafe gibi alanlarda, yabancı ülke bürokratlarıyla buluşup verdiği bilgiler karşılığında gizlice para aldığı belirlenen DEVA Partili Metin Gürcan hakkında iddianame tamamlandı. Gürcan, 20 yıl hapisle yargılanacak

Ankara TEM Şubesi'nin soruşturması çerçevesinde DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan'ın 'Siyasi casusluk' yaptığı belirlenmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gürcan, uzun süre fiziki ve teknik takibe alınmış ve yurt dışı bağlantılarına siyasi bilgi sızdırdığının tespitinin ardından İstanbul Bakırköy'deki evinde gözaltına alınmıştı. 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan geçtiğimiz aylarda tutuklanan Metin Gürcan ile ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.



İddianamede, Metin Gürcan'ın, yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı tespit edilen bilgilerin devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerden olduğu aktarıldı. Teknik ve fiziki takip ile de Gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle yaptığı görüşmelerin ortaya çıktığı belirtilen iddianamede, Gürcan'ın, TCK'nın 328'inci maddesi gereğince 'Siyasal veya askeri casusluk' suçunu işlediğinin sabit olduğu aktarılarak 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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Casusluktan 20 yıl hapisle yargılanacak
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