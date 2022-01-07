Casusluktan 20 yıl hapisle yargılanacak

Ankara TEM Şubesi
'nin soruşturması çerçevesinde DEVA Partisi
kurucularından Metin Gürcan
'ın 'Siyasi casusluk' yaptığı belirlenmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gürcan, uzun süre fiziki ve teknik takibe alınmış ve yurt dışı bağlantılarına siyasi bilgi sızdırdığının tespitinin ardından İstanbul
Bakırköy'deki evinde gözaltına alınmıştı. 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan geçtiğimiz aylarda tutuklanan Metin Gürcan ile ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.
İddianamede, Metin Gürcan'ın, yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı tespit edilen bilgilerin devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerden olduğu aktarıldı. Teknik ve fiziki takip ile de Gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle yaptığı görüşmelerin ortaya çıktığı belirtilen iddianamede, Gürcan'ın, TCK'nın 328'inci maddesi gereğince 'Siyasal veya askeri casusluk' suçunu işlediğinin sabit olduğu aktarılarak 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, Ankara 26
. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.