Hamit Kocabey’e MHP’de üst düzey görev

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Üyesi Hamit Kocabey, 14 Ekim 2021'de görevinden istifa etmiş ve istifasının ardından hakkında algı operasyonları yapılmıştı. Kocabey, istifasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olan fotoğrafını paylaşmış ve istifa kararını Bahçeli ile yaptığı istişare sonunda aldığını söylemişti. Devlet Bahçeli'nin, Hamit Kocabey'in istifasını neden istediği, birlikte çektirdikleri fotoğrafın ne ifade ettiği kamuoyunda merak konusu olurken, istifanın perde arkasına SABAH ulaştı. Kocabey, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Hukuk Danışmanı olarak atandı. Bu atama, Kocabey'in istifası sonrası oluşturulan algıyı çökertirken, iddiaları da boşa çıkartmış oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Üyesi Hamit Kocabey 14 Ekim 2021'de görevinden istifa etmişti. Kocabey, istifası sonrası SABAH muhabirine yaptığı açıklamada "istifam kendi kararımdır" demişti. Bir gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir fotoğrafını paylaşan Kocabey, yaptığı açıklamada, Devlet Bahçeli ile yaptığı istişare sonrası istifa ettiğini belirterek, "Dünden bu yana binlerce güzel söz ve temenni duyduk, herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığımız 4,5 yılda binlerce insanın hayatına dokunduk, devletin ve milletin hukukunu gözeterek mücadele verdik. Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık. Gelinen aşamada verdiğimiz kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFASI YARGI CAMİASINDA ŞOK ETKİSİ OLUŞTURMUŞTU



Kocabey'in istifası yargı camiasında şok etkisi oluştururken, istifa kararına ilişkin bazı gazeteler ve haber siteleri, Kocabey'in istifasına ilişkin birçok iddiada bulunmuş, hatta hakkında yalan ve algı operasyonları yapmıştı.

ALGI OPERASYONLARI ÇÖKTÜ İDDİALAR BOŞA ÇIKTI



Kocabey, istifasından bir gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir fotoğrafını paylaşmış ve istifasına ilişkin önemli mesajlar vermişti. Kocabey'in Bahçeli ile paylaştığı fotoğrafın neyi ifade ettiği kamuoyunda merak konusu olurken, istifanın perde arkasına SABAH ulaştı. Kocabey'in istifa nedenine ilişkin birçok iddiada bulunulmuş hatta hakkında algı operasyonları yapılmış olsa da bu iddialara en güzel cevap geçtiğimiz günlerde geldi. Hamit Kocabey, MHP Genel Başkanı Hukuk Danışmanı olarak atandı. Söz konusu atama Kocabey'in istifası sonrası oluşturulan algıyı çökertti, iddiaları boşa çıkarttı.

HAMİT KOCABEY KİMDİR?

Hamit Kocabey, 1979-2000 yıllarında TSK'da muvazzaf asker olarak görev yaptı. Eşinin başörtüsünden dolayı uğradıkları haksızlıklar nedeniyle 1 Aralık 1999 tarihinde binbaşı olacakken istifa ederek "serbest avukatlık"a geçti. Hamit Kocabey, 2006 ile 2017 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yaptı. 2006-2009 arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012 arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapan Kocabey, MHP'nin 4 Kasım 2012'de yapılan 10. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 21 Mart 2015'de ise 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçilen Kocabey, 2017'deki HSK üye seçimlerinde yaptığı adaylık başvurusu sonrasında TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından HSK üyesi oldu. 26 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine ikinci kez seçilen Kocabey 14 Ekim 2021'de görevinden istifa etti.

FETÖ'YE KARŞI DİK DURUŞ SERGİLEMİŞTİ



Kocabey, Fetullahçı Terör Örgütü'nü kimse terör örgütü olarak tanımazken 2011 yıllarında tüm medya kuruluşlarının önünde bunların bir terör örgütü olduğunu söylemiş ve o dönemde yapılan kumpasları açıkça belirtmiş, hatta bu konuya ilişkin çok sayıda demeç vermişti. Kocabey, HSK'da görev yaptığı dönem içerisinde ise Genel Kurul'da FETÖ gündemiyle görüşülen hakim ve savcıların ihraç kararlarında da önemli rol oynamıştı.

MHP'NİN HUKUK İŞLERİNİN BAŞINDA OLACAK



Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde kendisi için hazırlanan makam odasına taşınan Kocabey'in bundan sonraki süreçte, Milliyetçi Partisi'nin ve Devlet Bahçeli'nin bütün hukuksal sorunlarıyla ilgili en yetkili isim olarak görev yapacağı öğrenildi. Kocabey'in aynı zamanda Adalet Bakanlığı, HSK, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, YSK ve Anayasa Mahkemesi ile ilişkilerde de yetkilendirilen isim olduğu belirtildi.