‘Kazakistan protestoların ardından sosyoekonomik, siyasi reformlara odaklanacak’

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesindeki olaylara ilişkin Daily Sabah'a açıklamalarda bulundu.
FETÖ BAĞLANTISI ARAŞTIRILACAK
Kazakistan'ın bundan sonraki süreçte önceliklerinden birinin ülkeyi teröristlerden temizlemek ve bu kişileri sorguya alıp dış güçler, şahıslarla veya FETÖ ile bağlantılarının olup olmadığını araştırmak olduğunu söyleyen elçi, bununla ilgili polis ve istihbarat teşkilatı tarafından ekiplerin oluşturulduğunu vurguladı.
Bir diğer öncelik de ülkede halkın talep ettiği sosyoekonomik ve siyasal reformları hızlandırmak ve toplumsal huzur ve istikrarı sağlamak.
Büyükelçi bu kapsamda yolsuzlukla mücadele, gelir eşitliğini sağlama, özel sektörün gelişmesine yönelik ve siyasi, ekonomik, ve kültürel alanlarda çalışmaların yer alacağını belirtti.
DESTEKTEN MEMNUNUZ
Kazakistan'ın Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın destek açıklamalarından memnun olduğunu söyleyen Saparbekuly, şu anda ülkenin silahlı kuvvetlerinin durumu kontrol altına almada yeterli olduğunu ekledi.
"Bu süreçte önemli olan Kazakistan'daki olayların uluslararası kamuoyunda yerinde ve sağlıklı bir şekilde tespit edilesi, manipülasyonlara yer verilmemesi, olayların halklara doğru bir şekilde iletmesi. Güvenlik açısından şu anda bir ihtiyaç yok."
Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.
Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.