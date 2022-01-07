‘Kazakistan protestoların ardından sosyoekonomik, siyasi reformlara odaklanacak’

Bir diğer öncelik de ülkede halkın talep ettiği sosyoekonomik ve siyasal reformları hızlandırmak ve toplumsal huzur ve istikrarı sağlamak.

Büyükelçi bu kapsamda yolsuzlukla mücadele, gelir eşitliğini sağlama, özel sektörün gelişmesine yönelik ve siyasi, ekonomik, ve kültürel alanlarda çalışmaların yer alacağını belirtti.

DESTEKTEN MEMNUNUZ

Kazakistan'ın Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın destek açıklamalarından memnun olduğunu söyleyen Saparbekuly, şu anda ülkenin silahlı kuvvetlerinin durumu kontrol altına almada yeterli olduğunu ekledi.

"Bu süreçte önemli olan Kazakistan'daki olayların uluslararası kamuoyunda yerinde ve sağlıklı bir şekilde tespit edilesi, manipülasyonlara yer verilmemesi, olayların halklara doğru bir şekilde iletmesi. Güvenlik açısından şu anda bir ihtiyaç yok."