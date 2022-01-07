Kemal Kılıçdaroğlu’na Beylikdüzü’nde protesto şoku!





'SÖZ VERDİ ANCAK TUTMADI'



Grevin 13'üncü gününde Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirten işçiler, zam konusunda söz aldıklarını fakat aradan geçen günlerde sözün yerine getirilmediğini söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu protesto etti.



Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalışan işçiler, koruma engeline takıldı. Kılıçdaroğlu, durumunu anlatmaya çalışan işçiyi dinlemezken, korumaları işçiyi alandan uzaklaştırdı.



Son üç yıldır zam alamadıklarını ifade eden Yılmaz Şutanrıkulu, "27 yıldır Bakırköy Belediyesinde işçiyim. 75 gündür grevdeyiz ve masa çözümü olmadı. Belediye başkanımız sıfır zam önerdi ve sonrasında yüzde 3, 5, 7 gibi bir zam modeli önerildi. Tabi bu rakamları kabul etmedik ve masadan kalktık. Sesimizi Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmek için buradayız. Fakat 75 gündür onlarca kez kendilerine iletmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. 'Grevdeyiz, desteğiniz bekliyoruz' dedik ama bir dönüş alamadık. Bize defalarca söz verildi, halledeceğiz denildi ama bir sonuç alamadık. Biz ekmeğimiz için buradayız. 75 gündür bu kış şartlarında hak ettiğimiz almak için direniyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bize söz verdi, biz bu söz yerine getirilene kadar Kılıçdaroğlu'nun peşindeyiz. Grevimizin 13'üncü gününde kendisinden söz aldık, 'Halledeceğiz arkadaşlar' dedi. Ama kendisine ulaşmamız 10'u, 15'i geçti hala bizim isteklerimiz yerine getirmediler. İsteklerimiz çok fazla değil. Biz kendilerinin doğru olduğuna inanmadığı TÜİK'in enflasyon rakamları kadar zam istiyoruz. Bizim karşımıza yüzde '0' zam ile geldiler ardından ise 5, 7, 9 gibi bir rakam söylediler. Yaşanan bu enflasyon karşısında bize dayattıkları bu oranları asla kabul etmeyeceğiz" dedi.