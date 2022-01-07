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Giriş Tarihi: 8.1.2022 00:05 Son Güncelleme: 8.1.2022 00:15

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev değişimi! Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

ANKARA
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev değişimi! Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan karara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı.

Karar doğrultusunda Bilgili'nin yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak, yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev değişimi! Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı
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