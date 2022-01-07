SON DAKİKA: Yeni kimlik kartlarında yeni dönem! Pazartesi günü 50 ilde başlıyor...

- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetlerdeki bilgi güvenliği önlemleri için TSE tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan ISO:27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası verildi.

- Dijital Arşiv Projesi'yle bugüne kadar Nüfus Genel Müdürlüğünde 431 milyon 960 bin 626 belge tarandı.

- ALO 199 ile 2021 yılında 9 milyon 361 bin 295 çağrı karşılandı.

- 659 nüfus müdürlüğü yeni nüfus müdürlüğü konseptiyle yenilendi. 2022'de 142 nüfus müdürlüğü daha yenilenecek.

- Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi 2022 yılında yaygınlaşacak. 2022'de e-Devlet hizmet sayısı artarak devam edecek.

- 2021 yılında 1 milyon 935 bin 773 "soy ağacı" görüntülendi.

- Hayat Kimliğinle Kolay Projesi'yle 2021 yılında 2 milyon 544 bin 849 ehliyet (sürücü belgesi) kimlik kartına yüklendi.