Twitch dolandırıcılığında 2 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne 4 Aralık'ta Twitch üzerinden dolandırıcılık yapıldığı yönünde ihbar geldi. Yapılan araştırmada dolandırıcıların, kopyalanmış ve çalıntı kredi kartları ile bu uygulama üzerinden bağış adı altında para transferi gerçekleştirip, ödemeleri yayıncı fenomenler ile aralarında paylaştıkları tespit edildi. 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 31'i Twitch fenomeni, 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u bugün İstanbul Adliyesine sevk edildi.

6'SI ÇOCUK

39 şüpheliden 6'sı, 18 yaşından küçük olduğu için çocuk şube polislerince adliyeye sevk edildi. 2 kişi emniyetten serbest bırakıldı, 3 kişi koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle savcılık tarafından karantinaya alındı.

Savcılıkta ifadeleri alınan 32 şüpheliden 9'u tutuklanmaları istemiyle savcılıktan suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgularının ardından 2 kişi hakkında tutuklama kararı verildi, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MİLYONLUK VURGUN

Son günlerde ilgi gören Twitch fenomenlerinin, kredi kartı dolandırıcıları ile birlikte vurgun yaptıkları iddiası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinin yaptığı inceleme ve araştırmalarda, kredi kartı dolandırıcılarının Twitch yayıncıları üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları öne sürülüyor. Dolandırıcıların kopyaladıkları kartları aklamak için anlaştıkları fenomenlere bağış yaptıkları ve bu bağıştan yüzde 30 komisyon aldıkları belirtiliyor.