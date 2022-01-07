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Giriş Tarihi: 7.1.2022

Vaka sayıları patladı yeni tedbirler kapıda

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Vaka sayıları patladı yeni tedbirler kapıda

Pandemide günlük vaka sayılarının bu ay sonunda 100 bine dayanması bekleniyor. Türkiye yeni yol haritasını hazırlamaya başladı. Restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması ile okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması gündemde

Tüm dünyada olduğu gibi Omicron Türkiye'de de baskın varyant haline gelirken günlük vaka sayıları rekor kırmaya başladı. Bu kapsamda rakamların daha da yükselmesi halinde alınacak önlemler, özellikle de okulların ve üniversitelerin durumu masaya yatırılıp bir yol haritası hazırlanmaya başlandı. Omicron etkisi ile Türkiye'de vaka sayıları rekor kırdı. Bu sayının ay sonuna kadar 100 binlere ulaşması bekleniyor. Sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor. Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor. Üzerinde durulan önlemler arasında, AVM, tiyatro, konser, restoran ve kafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi, duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor. En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor. Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finaller sonrası verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.



BAKAN KOCA'DAN OMICRON UYARISI KALABALIKLARDAN KAÇININ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkati çekerek, mecburi olmayan ziyaret ve görüşmeler ile kalabalık ortamlardan kaçınılması uyarısında bulundu. Koca Twitter paylaşımında "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Hareketliliğimiz azaldıkça Omicron'un da hızı kesilecek" ifadelerini kullandı. ANKARA

ÇOCUKLARDA SADECE BURUN AKINTISI BİLE GÖRÜLEBİLİR
ENFEKSIYON Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu: Grip ve Kovid-19 varyantlarının belirtileri birbirine benziyor. Her iki hastalıkta da üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları söz konusu. Ateş, kırgınlık, boğaz ağrısı ve öksürük önemli bulgulardır. Ancak akciğer enfeksiyonu (zatürre), Kovid-19'da daha sık görülmekte. Omicron'un diğer Kovid-19 varyantlarından farkı hastalığın kuluçka süresini 2-3 güne düşürmesi, dolayısıyla bulaşma hızının daha fazla olması. Omicron varyantı, çocuklarda genellikle belirtisiz ya da boğaz ağrısı, kırgınlık, öksürük ve burun akıntısı gibi hafif şikâyetlere neden olmakta. Ancak nadiren hastaneye yatış gereksinimi olabilmekte.

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Vaka sayıları patladı yeni tedbirler kapıda
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