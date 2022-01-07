Vaka sayıları patladı yeni tedbirler kapıda

Tüm dünyada olduğu gibi Omicron Türkiye
'de de baskın varyant haline gelirken günlük vaka sayıları rekor kırmaya başladı. Bu kapsamda rakamların daha da yükselmesi halinde alınacak önlemler, özellikle de okulların ve üniversitelerin durumu masaya yatırılıp bir yol haritası hazırlanmaya başlandı. Omicron etkisi ile Türkiye'de vaka sayıları rekor kırdı. Bu sayının ay sonuna kadar 100 binlere ulaşması bekleniyor. Sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor. Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor. Üzerinde durulan önlemler arasında, AVM, tiyatro, konser, restoran ve kafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı
kartı ya da PCR
testi ile girilmesi, duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor. En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı
sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor. Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finaller sonrası verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.
BAKAN KOCA'DAN OMICRON UYARISI KALABALIKLARDAN KAÇININ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca
, Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkati çekerek, mecburi olmayan ziyaret ve görüşmeler ile kalabalık ortamlardan kaçınılması uyarısında bulundu. Koca Twitter paylaşımında "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Hareketliliğimiz azaldıkça Omicron'un da hızı kesilecek" ifadelerini kullandı. ANKARA
ÇOCUKLARDA SADECE BURUN AKINTISI BİLE GÖRÜLEBİLİR
ENFEKSIYON Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu:
Grip ve
Kovid-19 varyantlarının belirtileri
birbirine benziyor. Her iki hastalıkta
da üst solunum yolu enfeksiyonu
bulguları söz konusu. Ateş, kırgınlık,
boğaz ağrısı ve öksürük önemli
bulgulardır. Ancak akciğer enfeksiyonu
(zatürre), Kovid-19'da daha
sık görülmekte. Omicron'un diğer
Kovid-19 varyantlarından farkı hastalığın
kuluçka süresini 2-3 güne
düşürmesi, dolayısıyla bulaşma
hızının daha fazla olması. Omicron
varyantı, çocuklarda genellikle
belirtisiz ya da boğaz ağrısı, kırgınlık,
öksürük ve burun akıntısı
gibi hafif şikâyetlere neden
olmakta. Ancak nadiren hastaneye
yatış gereksinimi
olabilmekte.