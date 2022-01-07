Yargıtay Başkanı Akarca, Afyonkarahisar’da konuştu

Akarca, Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Akarca, burada yaptığı konuşmada, bu yıl da kurul toplantısını Afyonkarahisar'da yapmayı planladıklarını söyledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde de 5 yıl boyunca değerlendirme toplantılarını Afyonkarahisar'da yaptıklarını dile getiren Akarca, kentin gastronomide başarılı konumuna işaret etti.

Akarca, bir gazetecinin, Yargıtay'ın yargı reformu konusundaki çalışmalarına ilişkin görüşlerini sorması üzerine, "Hepinizin bildiği üzere Adalet Bakanlığı'mız yargı reformu çalışmalarına devam etmektedir. Bunların en önemli paydaşlarından biri de Yargıtay'ımızdır. Yargıtay'ımızda yine yargı reformlarına uygun olarak süreçler devam etmektedir. 46 daireli Yargıtay'dan 24 daireli Yargıtay'a geçiş sağlanmış durumdadır. Yargıtay'daki iş yükü istinafların faaliyete geçmesiyle birlikte her geçen gün azalmaktadır. Elbette, yargının sorunları var ama bu yargı sorunlarının çözümünde hem devletimizde hem de hükümetimizde çözüm iradesi var. Bu irade içinde gerekli bütün çabayı, bütün meslektaşlarımızla birlikte yerine getirme gayreti içindeyiz." dedi.

Akarca, Yargıtay'daki güncel içtihatların vatandaşlar ile avukatlar tarafından yakın takibi için yapay zekaya dayalı bir süreci başlattıklarını ifade etti.

İhale sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Akarca, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği (AB) ile Avrupa Konseyi ile birlikte yürüttüğümüz Yargıtayın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında bu çalışmaları yapıyoruz. Çalışma ortaklarımızdan biri de AB ile Avrupa Konseyi'dir. Elbette, yargı mensuplarının sorunlarının çözümü de burada tartışılmaktadır. Dün de Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde geleneksel olarak yüksek yargı başkanları, yürütme başkanı ve yasama organı olarak bizleri davet ettiler. Sağ olsunlar, Çankaya Köşkü'nde birlikte yemek yedik. Yargının sorunlarını Cumhurbaşkanımıza, devletin en yüksek makamına iletme fırsatı bulduk. Çok geniş kapsamlı, verimli ve yararlı bir toplantı gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Cumhuriyet Başsavcılığını da ziyaret eden Akarca'ya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve yargı mensupları eşlik etti.