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Giriş Tarihi: 7.1.2022

Yoğun bakım alarmı

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Yoğun bakım alarmı
TÜRK Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran: Ülkemizde görülen vakaların yüzde 50'si İstanbul'da. Çok yakın zamanda ülkenin diğer illerinde de rakamlar yükselmeye başlayacak. Yoğun bakımların ise şu an itibarıyla doluluk oranı yüzde 80 ila 90 civarı. Omicron fırtınası çok rahat geçmeyecek. Tek fark bu dalgada kapanma olmayacak. Kovid'le yaşamayı öğreneceğiz. Zaten karantina süreleri de azaldı. İngiltere'de rakamlar en üst seviyeye ulaştı. Toplumsal bağışıklığa doğru gidiliyor. Omicron, sürü bağışıklığını getirebilir. Aşı ve maske hastalıktan en önemli koruyucu. 3 ve 4'üncü dalgalarda yoğun bakımları orta yaş grubu doldurmuştu. Şimdi ise her yaş grubundan hasta var. Özellikle yaşlı ve orta yaş grubu fazla. En önemlisi de yaşlardan çok, aşı olup olmadıkları etken. Şu anda yoğun bakımlarda olanların çoğu hatırlatma dozunu olmayan kişiler ya da aşısız olanlar. Tedbirlere kesinlikle uyulması gereken bir zaman. Yoğun bakımların şu an itibarıyla doluluk oranı yüzde 80 ila 90 civarı.

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Yoğun bakım alarmı
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