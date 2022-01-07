Yoğun bakım alarmı

TÜRK Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran:
Ülkemizde görülen vakaların
yüzde 50'si İstanbul
'da.
Çok yakın zamanda ülkenin
diğer illerinde de rakamlar
yükselmeye başlayacak.
Yoğun bakımların ise şu an itibarıyla
doluluk oranı yüzde 80 ila 90 civarı. Omicron
fırtınası çok rahat geçmeyecek.
Tek fark bu dalgada kapanma
olmayacak. Kovid'le yaşamayı öğreneceğiz.
Zaten karantina süreleri de azaldı. İngiltere
'de rakamlar en üst seviyeye
ulaştı. Toplumsal bağışıklığa doğru gidiliyor.
Omicron, sürü bağışıklığını getirebilir.
Aşı ve maske hastalıktan en önemli
koruyucu. 3 ve 4'üncü dalgalarda yoğun
bakımları orta yaş grubu doldurmuştu.
Şimdi ise her yaş grubundan hasta
var. Özellikle yaşlı ve orta yaş grubu
fazla. En önemlisi de yaşlardan çok, aşı
olup olmadıkları etken. Şu anda yoğun
bakımlarda olanların çoğu hatırlatma
dozunu olmayan kişiler ya da aşısız
olanlar. Tedbirlere kesinlikle uyulması
gereken bir zaman. Yoğun bakımların şu
an itibarıyla doluluk oranı yüzde 80 ila
90 civarı.