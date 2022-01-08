2.5 milyar liralık yatırım kuma gömüldü

İBB'nin CHP'li yönetimi, AK Parti döneminde Sarıgazi
-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftları kapatmaya devam ediyor. Kamyonlar önceki gün de Sarıgazi hattındaki şaftı hafriyatla doldurdu. Artan tepkiler sonrası İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı Murat Ongun
, hafriyat dökülen yerin çukur olduğunu metro şantiyesi olmadığını öne sürerek adeta vatandaşın aklıyla dalga geçti. İBB yönetiminin hafriyatla kapattığı metro hattı için 2021 yatırım programında 269 milyon 207 bin TL, 2022 yatırım programında ise 1 milyar 256 milyon 92 bin TL bütçe ayırdığı ortaya çıktı. Hattın ise toplamda 2 milyar 342 milyon 385 bin liraya mal olacağı öğrenildi.