‘Ahlaksızlığı sanat adı altında normalleştirme gayesi, sinsi bir saldırı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı" temasıyla İstanbul Süleymaniye Camisi avlusunda düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'nin açılışına katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Burada farklı köken ve meşreplere mensup sanatçıların, aynı sanat dallarında vermiş oldukları eserlerin bir arada sunulması, esasında her türlü ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi reddeden bir medeniyet iklimine sahip olduğumuza işaret ediyor. Nesilden nesile aktardığımız, yaşattığımız ve kendi ruh dünyamızın renklerine boyadığımız sanatlarımızın bu tür faaliyetlerle uluslararası düzeyde de daha çok gündeme geleceğine inanıyorum. Kültür-sanat değerlerimize sahip çıkan, onlar üzerinde düşünmeyi, onları bugüne taşımayı ve geleceğe aktarmayı hedefleyen her türlü çabayı takdirle karşılıyor ve destekliyoruz.Dünyaya adeta boca edilen Batı menşeli kültür- sanat eserlerinin içine özenle yerleştirilen ve insanın esfeli safilin tarafını öne çıkaran mesajların elbette bir amacı var. Bu amacın masum ve hayırlı olmadığı da açıktır. Her türlü sapkınlığı, her türlü ahlaksızlığı, her türlü marjinalliği sanat adı altında normalleştirme, hayatımızın tabii bir parçası haline getirme gayesi taşıyan bu sinsi saldırıya karşı kendi imkânlarımızı daha güçlü şekilde devreye almamız şarttır. Ülkemizde kültür-sanat adına icra edilen faaliyetlerin pek çoğunun böyle bir niyet ve içerik taşımaması bizi asli sorumluluklarımızdan alıkoyamaz. Tam tersine daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok insanın kalbine ve zihnine ulaşarak aradaki farkı kapatmakla mükellefiz.Batı dillerinde "art" kelimesiyle karşılanan sanat kavramı, Latince "düzenlemek" kökünden gelirken Arapça'da ise sanat kelimesi "yapmak, etmek" kökünden türemiştir. Düzenlemek ile yapmak arasındaki anlam farkı, bu iki medeniyetin yaradılışı, dünyayı, insanı, eşyayı ve hayatı algılayış biçimini de gösteriyor. Anlam olarak düzenlemek kelimesi, var olan bir şeyi yeniden oluşturmayı ifade ediyor. Yapmak ise çok daha derin, çok daha kapsayıcı ve ulvi bir eyleme atıfta bulunuyor. Sanat kavramına yaklaşımdaki bu derin farkın tezahürlerini Endülüs'ten Büyük Sahra'ya, Orta Asya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar geniş bir alana yayılan eserlerde ve yaşayışlarda görmek mümkündür.Batı'nın adına yaratıcılık dediği ama aslında mevcudu düzenlemekten ibaret olan sanat anlayışıyla, insanın yapabileceklerinin sınırını beşeri kavrayışın ötesine taşıyan bu sanat yaklaşımının mukayesesini erbabının takdirine bırakıyoruz. Biz, medeniyetimize, kendi tarihimize, kendi kültür-sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri samimiyetle yerine getireceğiz.Programda, Hafız Ramazan Demirkan tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edildi. Daha sonra açılış kurdelesi kesildi.Yeditepe Bienali'nin temasının "Çerçeve İçi Çerçeve Dışı" olarak belirlenmiş olması bize çok geniş bir fikri zemin ve muazzam bir tarihi arka plan sunuyor. Bienal kataloğunda da yer alan Nasreddin Hoca hikâyesini hatırlatmak istiyorum. Kapının önünde hararetle bir şeyler arayan Nasreddin Hoca'ya komşuları da yardıma gelir. Arama sürerken komşularından biri hocaya, ne kaybettiğini sorar. Hoca da mührünü kaybettiğini söyler. Komşusu, mührünü nerede kaybettiğini sorunca Nasreddin Hoca "Avluda" cevabını verir. Komşusu "Peki neden burada arıyorsun?" der. Hocanın cevabı ibretliktir: "Avlu karanlık, burası ise daha aydınlık o yüzden kapının önünde arıyorum." Bize düşen görev medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat hazinelerimizi ve onları üreten iklimi de nerede kaybettiysek orada aramaktır. Değerlerimizi Nasreddin Hoca hikâyesinde olduğu gibi başka yerlerde aramaya kalkarsak sadece vaktimizi heba etmiş oluruz.Başkan Erdoğan, Beykoz'daki hayvan barınağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Erdoğan, barınağın maskotu Maylo adlı Jack Russel Terrier cinsi köpekle de bir süre top atarak oynadı. Başkan Erdoğan, cuma namazını ise Fatih'teki Süleymaniye Camisi'nde kıldı.