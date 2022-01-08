Giriş Tarihi: 8.1.2022

‘Ahlaksızlığı sanat adı altında normalleştirme gayesi, sinsi bir saldırı’ KORAY TAŞDEMİR

Başkan Erdoğan: Her türlü sapkınlığı, her türlü ahlaksızlığı, her türlü marjinalliği sanat adı altında normalleştirme, hayatımızın tabii bir parçası haline getirme gayesi taşıyan bu sinsi saldırıya karşı kendi imkânlarımızı daha güçlü şekilde devreye almamız şarttır