Bakan Yanık, Kars’ta şehit ailelerini ziyaret etti

Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümünde Allahuekber dağlarında donarak şehit olan askerleri anma törenine katılmak üzere kente gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Türker Öksüz, AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte, 2 şehit ailesini evlerinde ziyaret etti.

Bakan Yanık, ilk olarak 2007 yılında Şırnak'ta şehit olan Piyade Onbaşı Turgay Salgar'ın ailesinin evine gitti. Şehidin annesi Güler Salgar ve babası Tuncay Salgar ile görüşen Bakan Yanık, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Ardından Bakan Yanık ve beraberindekiler, 1987 yılında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Abdulbaki Kurcak'ın ailesinin evine gitti. Bakan Yanık, şehidin anne ve babası Cemile ve Efo Kurcak çiftiyle görüştü, acılarını paylaştıklarını söyledi.

Bakan Yanık, ziyaretlerin ardından kardan heykellerin açılış törenine katılmak üzere karayoluyla Sarıkamış ilçesine hareket etti.