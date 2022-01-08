HDP-PKK ilişkisinin en açık örneği! MHP’li vekilden sert tepki: İhanetin belgesi, alçaklığın vesikasıdır

Gazeteci-yazar Ceyhun Bozkurt'un haberine göre; HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, TSK'nın Adıyaman kırsalında düzenlediği operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilmiş samimi fotoğrafları ortaya çıktı. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu fotoğraflara çok sert tepki gösterdi.
"HDP-PKK İLİŞKİSİNİN EN AÇIK ÖRNEĞİDİR"
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı operasyonda öldürülen Koçero Meleti kod adlı terörist Volkan Bora ile terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin sözde Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in samimi fotoğrafları HDP-PKK ilişkisinin en açık örneğidir" dedi.
"ALÇAKLIĞIN VESİKASIDIR"
Kılavuz sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Yayınlanan fotoğraflar ihanetin belgesidir. Alçaklığın vesikasıdır. Şerefsizliğin daniskasıdır. Soyu ve sütü bozukluğun adıdır. Bu vekil görünümlü hain teröristin Gazi meclisimizin çatısı altında olması, şehit kanlarıyla sulanan topraklarda nefes alması milletimiz için zuldür. HDP'yi demokrasi ve özgürlük havarisi olarak görenler, PKK terör örgütü ile ilişkilendirmeyenler, her fırsatta bu sözde partiye kol kanat gerenler, Türkiye partisi olarak addedenler, açık açık ittifak ve işbirliğine gidenler bu fotoğrafları görünce utanmış mıdır? Sıkılmış mıdır?
"YAPTIĞI İHANETLER BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRİLMELİDİR"
Bu vatanın ekmeğini yiyip PKK'lı teröristle sarmaş dolaş fotoğrafları olan bu sözde milletvekili ise bir daha asla gün yüzü göremeyecek şekilde cezalandırılmalıdır. Yaptığı ihanetler burnundan fitil fitil getirilmelidir! İhanetin bedeli ağır şekilde ödetilmelidir!
Vatanımızı bölmeye çalışan, milletimize ihanet eden, askerimize, polisimize, masum sivil insanlarımıza kurşun sıkan, beşikteki bebekleri katleden, hainlerle iş tutup onların sözcülüğünü yapan namussuzlar, vatansızlar, kansızlar vatan toprağını kirletmemelidir!"