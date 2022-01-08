HDP-PKK ilişkisinin en açık örneği! MHP’li vekilden sert tepki: İhanetin belgesi, alçaklığın vesikasıdır

"ALÇAKLIĞIN VESİKASIDIR"

Kılavuz sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yayınlanan fotoğraflar ihanetin belgesidir. Alçaklığın vesikasıdır. Şerefsizliğin daniskasıdır. Soyu ve sütü bozukluğun adıdır. Bu vekil görünümlü hain teröristin Gazi meclisimizin çatısı altında olması, şehit kanlarıyla sulanan topraklarda nefes alması milletimiz için zuldür. HDP'yi demokrasi ve özgürlük havarisi olarak görenler, PKK terör örgütü ile ilişkilendirmeyenler, her fırsatta bu sözde partiye kol kanat gerenler, Türkiye partisi olarak addedenler, açık açık ittifak ve işbirliğine gidenler bu fotoğrafları görünce utanmış mıdır? Sıkılmış mıdır?