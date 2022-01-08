İşçilerden Kılıçdaroğlu’na protesto

İstanbul Beylikdüzü'nde park ve sosyal tesis açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, 74 gündür 'Sıfır zam' dayatmasına karşı grevde olan CHP'li Bakırköy Belediyesi
personelinin protestosuyla karşılaştı. Kılıçdaroğlu, personeli görünce neye uğradığını şaşırdı. Korumalar tarafından engellenen işçiler, "Sayın Kılıçdaroğlu bize söz verdi, biz bu söz yerine getirilene kadar Kılıçdaroğlu'nun peşindeyiz. Grevimizin 13'üncü gününde kendisinden söz aldık, 'Halledeceğiz arkadaşlar' dedi. Ama hâlâ bizim isteklerimizi yerine getirmediler" dedi.
Son 3 yıldır zam alamadıklarını ifade eden Yılmaz Şutanrıkulu, "27 yıldır Bakırköy Belediyesi'nde işçiyim. 75 gündür grevdeyiz ve masa çözümü olmadı. Biz ekmeğimiz için buradayız. İsteklerimiz çok fazla değil. Biz kendilerinin doğru olduğuna inanmadığı TÜİK'in enflasyon rakamları kadar zam istiyoruz" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, programda konuştuktan sonra işçiler adına Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan ile görüştü. Doğan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu not alarak olayı çözeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.