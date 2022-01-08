Karaismailoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na yanıt: Beni kötü siyasetinize alet etmeyin, mahkemede hesaplaşacağız

"BU İFTİRALAR İLE BİR YERE GELEMEZSİNİZ KENDİNİZE GELİN"

Sizin temsil ettiğiniz bir kitle var. Siz belediye çalışanları için namus sözü vermiştiniz. Onu hatırlatmak isterim. Yazıktır, bu iftira atmak, kul hakkı. Helalleşmekten bahsediyorsunuz. Bunları söylerken dikkat edin lütfen, üzülüyorum. Milyonların önünde böyle iftirayı atamazsınız. Anlaşıldı ki bu iftiraların ardı arkası kesilmeyecek. Bu iftiralar ile bir yere gelemezsiniz, kendinize gelin.

KILIÇDAROĞLU'NA İSTANBUL HAVALİMANI YANITI

İstanbul Havalimanı 10 milyar euroya yapılmıştır. Ekonomik değeri sıfır olan bir alanda devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 10 milyar euroluk yatırım yapılmıştır. 25 yıllık kiralama süreci içerisinde devlete 22 milyar Euro kira verilecektir. Havalimanı açıldığı ilk yılda garanti edilen yolcu sayısını açtığı için 22 milyar Euro devlete ekstra gelir getirmiştir. Bunların hepsi açıktır. Ülke genelinde 38 projede 37.5 milyar dolarlık yap işlet devlet kamu özel işbirliği projesi yapılmıştır.

"MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Geçtiğimiz Cuma günü dava ettim, mahkemede hesabını verecektir. Anlaşıldı ki bu iftiralar artarak devam edecek, biz de mahkemede hesaplaşacağız. Lütfen beni kötü siyasetinize alet etmeyin. Biz SSK yönetmedik. 25 yıldır İBB'nin nereden geldiği ortada. Böyle bir şey olabilir mi? Genel Başkan o kadar hassas ise mevcut belediyeden hesap sorsun. Bu bir iddiadır. Kendisi de söylüyor. Yolsuzluk yaptı diyor, yakışıyor mu bir genel başkana. Bu zaten iddia."