Kod adı ‘İhanet’

Yabancı diplomatlara para karşılığında Türkiye
'nin dış politikası hakkında bilgi sızdıran DEVA Partisi
kurucu üyesi Metin Gürcan
, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım'da gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.
Gürcan hakkında 20 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame tamamlandı ve Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
İddianamede Gürcan'ın, İspanya
ve İtalya
istihbarat servislerince 2016'dan itibaren 'haber elemanı' olarak kullanıldığı, istihbaratçılarla görüşmelerinde zarfta para aldığı ve İspanya tarafından kendisine kod isim verildiği de kaydedildi.
İddianamede ayrıca, büyükelçiliklerde akredite temsilci olarak görev yapan İspanyol ve İtalyan istihbaratçılarla Gürcan'ın düzenli aralıklarla Ankara'da yüz yüze görüştüğü ve ülkemizin Suriye, Irak ve Libya'daki operasyonları ve askeri birliklerin hareketliliği, TSK'daki gruplaşma iddiaları ve siyasi partilerin faaliyetleri kapsamında raporlar verdiği belirtildi.
İHA VE SİHA BİLGİSİ
İddianameye, Gürcan'ın Mayıs 2021'de yabancı istihbarat görevlisiyle yaptığı görüşmenin içeriklerine ilişkin ifadeler damga vurdu. Gürcan'ın milli savunmanın gözbebeği İHA/SİHA'lar için de hazırladığı raporu yabancı istihbarat görevlisine vereceği, raporların özel içerikli olması nedeniyle bin dolar ücret istediği kaydedildi. Gürcan'ın, Sırbistan ve Fas'ın Türkiye'den İHA/SİHA almak istediğini duyduğunu da yabancı misyon temsilcisiyle paylaştığı saptandı. Gürcan'ın, İstanbul'da PKK'lı iki şüphelinin yakalanmasında, emniyetin hangi yöntemi izlediğine yönelik de çalışma yaptığı belirtildi.
OTOPARKTA GİZLİ BULUŞMA
Metin Gürcan, teknik ve fiziki takip sonucu yabancı şahıslarla görüştüğünün tespit edilmesine ilişkin, "Şeffaf şekilde kamuya açık, herkesin kolaylıkla oturabileceği yerlerde, açık kaynaklardan hazırladığım haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. Bana verdiği zarfta, çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden aylık düzenli olarak ödeme yaptığı 400 dolar var" dedi. Ancak iddianamade, para alışverişini kapalı zarfta yaptığı, istihbarattaki gizli yöntemler kullanılarak buluşmalar yaptığı, pandemi nedeniyle AVM otoparkında buluştuğunu söylemesine karşın pandemi kurallarına aykırı olarak 45 dakika boyunca kapalı bir ortamda, küçücük bir araba içerisinde gizlice görüşmesinin hayatın olağan akışına ve savunmaya uygun olmadığı kaydedildi. Ayrıca Gürcan'ın, "açık kaynaklardan elde ettiği bilgileri analiz ederek para karşılığında raporlaştırıp teslim ettiği" iddiasının doğru olmadığının bariz bir şekilde ortada olduğu belirtildi.