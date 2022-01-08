SON DAKİKA: Konya-Karaman YHT hattı bugün açılıyor! Seyahat süresi 40 dakikaya düşecek...

Mevcut durumda 26 çift tren olan hat kapasitesini, proje sonrasında 60 çift trene çıkardıklarını belirten Karaismailoğlu, "Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girmesiyle iki il arasındaki seyahat süresini 1 saat 20 dakikadan ilk etapta 50 dakikaya, nihayetinde de 40 dakikaya düşüreceğiz. Ankara-Konya-Karaman seyahat süresi de 3 saat 10 dakikadan 2 saat 40 dakikaya inecek" diye konuştu.

Bu sayede zamandan 10 milyon lira, enerjiden 39,6 milyon lira, kazaların önlenmesinden 3,9 milyon lira, emisyon tasarrufundan 4,5 milyon lira ve bakım tasarrufundan 5 milyon lira olmak üzere yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, ayrıca 25 bin 340 ton daha az karbon salımı gerçekleşeceğini kaydetti.