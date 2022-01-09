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Giriş Tarihi: 9.1.2022 14:45

ABD'de hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenazesi Türkiye’ye getirildi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
ABD’de hayatını kaybeden KKTC’li dağcı Birkan Uzun’un cenazesi Türkiye’ye getirildi

ABD'nin Oregon eyaletinde 1 Ocak'ta geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı, dağcı Birkan Uzun'un cenazesi Türkiye’ye getirildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK180 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 14.20'de Los Angeles'tan İstanbul Havalimanı'na getirilen Uzun'un cenazesi, daha sonra KKTC'ye gönderilmek üzere kargo terminaline alındı.

Bu gece saat 00.30'da THY'nin TK 964 sefer sayılı uçağıyla İstanbul'dan Ercan Havalimanı'na gönderilecek Uzun'un cenazesi 10 Ocak Pazartesi günü, programının KTTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığı cenaze töreni ile Lefkoşa'da toprağa verilecek.

7 kıtanın 7 büyük dağına tırmanan ilk Kıbrıslı Türk olma hedefi koyarak 16 Aralık 2021'de Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine ulaşan Uzun, KKTC bayrağını Antarktika'nın en yüksek noktasına dikmişti.

Gazimağusa'da 1993'te dünyaya gelen Uzun, 2011 yılından bu yana ABD'de yaşıyordu.

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ABD'de hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenazesi Türkiye’ye getirildi
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