Bay Kemal ve yandaşları ancak musluk yeniler

BaşkanErdoğan, Konya- Karaman YHT hattının açılışı öncesi Konya'da halka hitap etti:Konyalı için artık Ankaraİstanbul- Eskişehir 'e trenle gitmek daha kolay. Bu imkânı bir adım öteye, Karaman'a uzatıyoruz, yeni dönemi başlatıyoruz. Buradan Karaman'a kaç dakikada gideceğiz; 50 dakikada. Bizden önce gelenlerin yüksek hızlı tren hayali miydi? Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük. İnşallah bu adımı önce Karaman- Ulukışla , sonra Mersin ve Adana , ardından Osmaniye ve Gaziantep güzergâhları izleyecek. Deneme seferleri süren Ankara-Sivas hattını da ilave ettiğimizde Konya için ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek.Cumhuriyet'in 10. yılında 'Demir ağlarla ördük' denerek marşlar yazılmıştı. Ancak sonrasında bu bilinçli şekilde kesintiye uğratıldı. Mevcutları sıfırdan yapmışçasına yenileyen, YHT demiryolu yapımını başlatan biz olduk. Londra 'dan kalkan bir tren, Avrupa ve Balkanlar'ı geçerek Edirne'den ülkemize girmekte, Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğaz'ın altından Avrasya Tüneli'ni kim yaptı? Biz. Laf değil iş üretiriz. Fakat bu Bay Kemal ve yandaşlarının yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Dün de daha önceden temel atmama töreni yapıyorlardı. Şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılar. Muhalefet beni şaşırttı doğrusu.Deniz ve hava yük taşımacılığı sıkıntıları, demiryollarını ciddi alternatif olarak öne çıkarmıştır. En kritik safhaları geride bıraktık. Türkiye'yi diğer pek çok alan gibi demiryolu taşımacılığında merkez ülke haline getirmekte kararlıyız.yatırım, istihdam, üretim, ihracat büyütme hedefimize katkı bekliyorum. Gençler sizden çok şey bekliyorum. Siz Teknofest gençlerisiniz.SizlerdenKONYA'DA Erdoğan'ın halka hitap edeceği garın önündeki alana saatler önce gelen 100 yaşındaki Müzeyyen Gökmen "Yürümekte zorlanıyorum ama onu görebilmek için buraya geldim. Bugün de tren yolu açıyor torunum benim. Ülkemizde her şey var. Polis oğullarım bana yardım etti" dedi. Başkan Erdoğan halka hitabı öncesi bir araya geldiği Müzeyyen Teyze ile bir süre sohbet etti.SABAH, Konyalılara yeni YHT hattıyla ilgili görüşlerini sordu.Başkanımız her şeyi dört dörtlük yapıyor. Ama bazı insanla nankör. Konya-Karaman hattı ülkemize hayırlı olsun. Yıllardır bekleniyordu. Başkanımız bunu da hizmetimize sundu.Başkanımızın hizmetlerinden memnunuz. Ülkesi için, bizim için her şeyi yapıyor. Böyle başkan ülkemiz için büyük bir şans. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Projeler durmadan devam ediyor. Bu proje yıllardır bekleniyordu. Bu da Reis'imize nasip oldu.Başkanımız ülkemize yıllarca yapılanmayanları yaptı. Yollar, köprüler, hızlı tren hatları projeleri sürekli olarak hayata geçiriliyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Rabbim yâr ve yardımcısı olsun. Bizlerin işini kolaylaştırdı. Çok mutlu olduk.