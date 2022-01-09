CHP’nin ‘yeşil talan’ına mahkeme ‘dur’ dedi

Bakırköy Belediyesi
'nde CHP'li üyelerin kararıyla 7 Haziran'da Florya Zümrütyuva
'daki 33 dönüm arazinin satışa çıkarılması yetkisine, yargı 'dur' dedi. İstanbul 13
. İdare Mahkemesi, dava konusu taşınmazın hali hazırda 1/5000 ölçekli Zümrütyuva Nazım İmar Planında "park ve dinlenme" alanında kaldığını, bu nedenle satışı yapılabilecek taşınmaz statüsünde olmadığını ve davalı idarece planda ayrıldığı fonksiyona ilişkin hizmette kullanılmayacağına yönelik herhangi bir beyanda bulunulmadığını belirtti. Mahkeme, Bakırköy Belediye Meclisi
'nin 07 Haziran 2021 tarih ve 40 sayılı kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna vararak "Yürütmeyi Durdurma" kararı verdi.