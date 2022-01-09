Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yabancı uyruklu M.H.H. isimli bir kişinin Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Operasyon düzenlendi. M.M.H. adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Hepsini piyasaya sürecekti! Serum şeklinde uyuşturucularla yakalandı

Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramalarda; 4 gram Marihuana maddesi, 53 tablet olmak üzere toplamda 550 uyuşturucu hap, serum şeklinde 17 uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 55 dolar, 115 euro, 10 paund, 10 Kanada Doları ve 2 bin 490 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.