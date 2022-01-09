İETT otobüsü kazaları neden arttı? 3 ayda 16 kaza, onlarca yaralı

Personel yetersizliği nedeniyle şoförlerin de yoğun mesai harcadığını anlatan İluk, "Yeni şoför alınması gerekiyor. Şoförlerin çalışma ve dinlenme saatleri ayarlanmalıdır. Böyle olursa şoför arkadaşlar, daha dinlenmiş, daha verimli çalışabilir." dedi.

"ÇOK CÜZİ RAKAMLARA ÇALIŞTIĞI İÇİN ŞOFÖRLERİN BİRÇOĞU İŞİ BIRAKTI"

İBB Meclis Üyesi, Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir de kazalarının sebeplerinin üç başlık altında toplanabileceğini ifade ederek, bunları, personelin çok yoğun çalışması, otobüslerin bakım ve onarım işlerinin düzenli yapılmaması ve otobüslerin yenilenmemesi şeklinde sıraladı.