Kılıçdaroğlu’nun bedava elektrik vaadine CHP’li belediyeden veto

Çanakkale Belediyesi
'nin ocak ayı olağan meclis toplantısı "bedava elektrik" polemiğine sahne oldu. Meclis toplantısında söz alan AK Parti
Grup Başkanvekili Esra Yüksel
, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
'nun "bedava elektrik" vaadini hatırlatarak "Çanakkale
Belediyesi sınırlarında tarımla uğraşan çiftçilerin tarımsal amaçlı kullandıkları elektriğin belediye tarafından karşılanma" önergesini meclise yazılı olarak sundu. Önergenin hayata geçmesini arzu ettiklerini söyleyen Yüksel, "Genel Başkanınız geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa
'da çiftçiye bazı seçim vaatlerinde bulundu.
'Çiftçilerin elektrikleri bizden' dedi. Şanlıurfa Belediye bu konuda ne yapar bilmiyoruz ama biz de meclisimize çiftçilerimiz için bir önerge hazırlayalım istedik. AK Parti olarak CHP Genel Başkanı
'nın bu arzusunu dört dönemdir CHP
tarafından yönetilen bir belediyede yerine getirmek istedik. İstedik ki CHP Genel Başkanı'nın bu vaadi havada kalmasın ve çorbada bizim de bir tuzumuz olsun. O nedenle sizlerin de işini kolaylaştırmak adına Çanakkale sınırlarında tarımla uğraşan çiftçilerin elektrik faturalarının belediyemiz tarafından karşılanmasını öneriyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinde ne kadar samimi olduğunu, çiftçilerimizi ne kadar düşündüğünü görmek istiyoruz" dedi.
"KILIÇDAROĞLU'NA SORUN"
Mevcut yasalarla belediyelerin çiftçilerin elektrik faturalarını karşılamasının mümkün olmayacağını söyleyen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan
önergeye tepki gösterdi. Başkan Gökhan, "Belediyelerimizin böyle bir harcama kalemi yok, yetkisi de yok. Biz bunu karşılayamayız. Onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir meclis değil. Bu önerge yasalara aykırı. Bunu kabul ettiğimizi varsayalım. Yarın sabah çiftçilerin elektrik faturalarını ödemeye kalktık. Nasıl ödeyeceğiz? Bu mümkün değil" dedi. Başkan Gökhan'dan sonra yeniden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel, "Sayın Kılıçdaroğlu açıklamalarında 'Taşlık arazilere elektrik santrali kurup, üreteceğiz' dedi. Bizim bölgemizde de birçok taşlık, tarım dışı alan mevcut. Belki de bir rüzgârgülü kurularak bu vaatler yerine getirilebilir" diye konuştu. Tartışmaların ardından oylamaya geçildi. Önergenin meclis gündemine alınması CHP ve İYİ Parti
meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.