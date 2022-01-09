Programlarından Diyarbakır’ı çıkardılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ
, dün Diyarbakır
'da evlatları için eylemlerini sürdüren 251 aileyi ziyaret etti. Hem İYİ Parti
'ye hem de CHP'ye çağrıda bulunan Dağ, "İYİ Parti Genel Başkanı
, Diyarbakır'a bir program koymuyor ki Diyarbakır annelerini ziyaret etmek mecburiyetinde kalmasın diye.
Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
, Urfa
programı olmasına rağmen Diyarbakır programını iptal etti. Çünkü Diyarbakır'a geldiğinde Diyarbakır annelerini ziyaret edip etmemeyle karşı karşıya kalacağı bir durum söz konusu olacak" dedi. Dağ, "Siz üç maymunu da oynasanız, görmedim, duymadım, işitmedim deseniz de Diyarbakır anneleri artık tarihe geçen bir durumdur" ifadelerine yer verdi.