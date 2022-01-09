Son dakika: 9 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 35 bin 163 kişi ise iyileşti.

AŞI SAYISI 136 MİLYONU GEÇTİ

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,99, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,60 olarak ölçüldü. Ayrıca toplam 136 milyon 281 bin 40 aşı uygulandı.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ UYARILAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar." ifadelerine yer verdi.

9 OCAK KORONVAİRÜS TABLOSU: