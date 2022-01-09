Yeniçağ tekzip yayınlamıştı! Kılıçdaroğlu o yalanı tekrar edince Dağ’dan tepki geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon kanalında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) araçlarının AK Parti'ye tahsis edildiğine yönelik yalanı tekrar gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları sonrasından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek onu yalanladı.

"İBB ARAÇLARININ PARTİMİZE TAHSİS EDİLDİĞİ İFTİRASI İLK OLARAK YENİÇAĞ'DA ORTAYA ATILMIŞTI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yeniçağ Gazetesi'nde İBB araçlarının AK Parti'ye tahsis edildiğine yönelik bir yayın yapıldığı ve aynı gün yani 03 Mayıs 2021 tarihinde tekzip edildiği ifade edildi.

Dağ sosyal medya platformu Twitter'dan şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,, bugün (dün) bir TV programında AK Parti'ye araçlar tahsis edildiğini iddia etti. İBB araçlarının partimize tahsis edildiği iftirası ilk olarak 03 Mayıs 2021 tarihli Yeniçağ Gazetesi'nde ortaya atılmış aynı gün içerisinde partimizce tekzip edilmiştir."

"TEKZİP EDİLMİŞ YALANI TEKRAR GÜNDEME GETİREREK NE HEDEFLİYORSUNUZ?"

Dağ, Kılıçdaroğlu'na ayrıca şöyle seslendi: "Tekzip metni de 09 Mayıs 2021 tarihinde ilgili gazetede yayınlanmıştır. Sayın Genel Başkan tekzip edilmiş bir yalanı tekrar gündeme getirerek ne hedefliyorsunuz? Alenen yalan söylüyor ve gayri ahlaki siyasi yaklaşımınızı ısrarla sürdürüyorsunuz."

YENİÇAĞ TEKZİP YAYINLAMIŞTI! DAĞ, CEVAP VE DÜZELTME BELGESİNİ DE PAYLAŞTI!



Dağ, Yeniçağ Gazetesi'nin Murat Ağırel'in köşe yazısını "İBB kiralamış, saray ve AKP kullanmış" ifadeleriyle manşetten duyurduğu ve sonrasında tekzip yayınlandığı köşesinin görsellerini de sosyal medyadan paylaştı. Ayrıca Dağ, cevap ve düzeltme metni belgesini sosyal medyada paylaştı.