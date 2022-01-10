Besim Tibuk’tan akla ziyan açıklama: “Ramazan hep kışta olsun, oruçta su içmek serbest olsun”

Liberal Demokrat Parti Eski Genel Başkanı Besim Tibuk, Kıbrıslı gazeteci Hasan Erçakıca'nın YouTube kanalına konuk oldu. Tibuk verdiği söyleşide Ramazan ayı, oruç ve hac ibadetleri hakkında da akla ziyan açıklamalarda bulundu. Tibuk, Ramazan ayının kış ayına sabitlenmesi gerektiğini açıklayarak oruçta su içmenin de serbest olması gerektiğini ifade ederek hac ibadetin de Mart ayına sabitlenmesi gerektiğini savundu. Gazeteci Hasan Erçakıca ise Besim Tibuk'un sözlerine ara ara karşı çıkarak orucun her ayda farklı bir ibadet tadı verdiğini söyledi. Besim Tibuk'un takvimle ilgili söylediği ifadeleri ise şöyle:

"RAMAZAN HEP KIŞTA OLSUN"

Besim Tibuk: Müslümanlar maalesef onu düzeltemediler. Neden biliyor musun? Tipik kabızlık ve yobazlık yüzünden bunu düzeltemediler.

Hasan Erçakıca: Ama o güzel oldu. Her zaman aynı takvim

Besim Tibuk: Ramazan geliyor yaz ayının ortasına kardeşim.

Hasan Erçakıca: Hep kışta mı olsun?

Besim Tibuk: Olsun tabii. Sen rahatlık istemiyor musun yaw? Sen millete eziyet mi çektirmek istiyorsun?

Hasan Erçakıca: Hayır eziyet meziyet değil.

"BİR KERE ORUÇTA SUYU SERBEST BIRAKMAK LAZIM"

Besim Tibuk: Ben bu takvimi düzeltmeyi söylüyorum.

Hasan Erçakıca: Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Yağmurlu Ramazan'ın zevki başkadır, uzun günün zevki başkadır. Dolayısıyla çocukluğumdaki Ramazanları hatırladığımda farklı mevsimlerde olması bana farklı tatlar bıraktı. Onun için ben memnundum yani.

Besim Tibuk: Yahu yazın oruç tutmak kolay mı? Bir de su içmiyorsun yaw. Bir kere oruçta suyu serbest bırakmak lazım.

Hasan Erçakıca: Oruç tutanlar düzenleyecek onu.

HAC İBADETİNİN AYININ DA 15 MART'A SABİTLENMESİNİ İSTEDİ

Besim Tibuk: Bizde insanlığa faydası olsun diye söylüyoruz. Ben işte buna hayret ediyorum ya. Bu kadar olay olmuş. Gregoryen, Jülyen takvimi her tarafta, Roma İmparatorluğu... Bizim Müslümanlar halen eski Sümerler'in Ay takvimini kullanıyor. Ve düzeltmeyi yapmıyorlar. Sümerler 10-11 gün düzeltme yapıyor, onu da yapmıyorlar. Bir de hac olayı. Hac olayı Kurban Bayramı'nda olur biliyorsun. Ramazan'dan 2,5 ay sonradır. Sen şimdi yaz ayında hacca gitmenin ne olduğunu düşünebiliyor musun? O sıcakta. Suudi Arabistan gibi bir yerde. Benim Müslüman bilginlere tavsiyem, oturup bir içtihat çıkarsınlar. Desinler ki biz Gregoryen takvimini kullanıyoruz ama eski adlarını muhafaza ediyoruz. Ramazan, Şaban falan filan. Ramazan ayı aralık ayına denk gelecek. Çünkü en kısa gün o zaman var. O zaman da hac 2.5 ay sonra 15 Mart'ta oluyor. Suudi Arabistan'da en serin hava. Böylece Müslümanları büyük bir eziyetten kurtarıyorsun. Sen hac mevsiminde o milyonların nasıl sefil perişan olduğunu biliyor musun?

Hasan Erçakıca: Belki de sevabı artıyor o zaman, ne kadar eziyet o kadar büyük sevap.

Besim Tibuk: O da doğru oda doğru.