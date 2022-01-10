Bilal Ekşi’den ’Aktarmalı uçuş’ sorularına yanıt geldi

"ÖZETİ, BOŞ OLAN KOLTUĞU PORTFÖYÜNÜZDE OLMAYAN BİR MÜŞTERİYE PAZARLAMAK"

Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı takipçilerimiz bizi etiketleyerek soru sormuşlar. Aktarmalı daha uzun uçuş yapan bir yolcu nasıl daha az ödüyor? "Bu nasıl oluyor?" diye. Teoriye boğmadan kısaca anlatalım. (Özeti: Boş olan koltuğunuzu, sizin portföyünüzde olmayan bir müşteriye pazarlamak.)" ifadelerine yer verdi.