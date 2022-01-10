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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Gururla ve huzurla Turkovac’a koştular

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Gururla ve huzurla Turkovac’a koştular

30 Aralık’tan itibaren vatandaşlara uygulanmaya başlanan Turkovac’a ilgi büyük. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yiyit: Yerli aşı bize onur veriyor. Bundan sonra ülkemiz için korkacak bir şey yok

30 Aralık'tan itibaren tüm şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanan Turkovac'a vatandaşların ilgisi büyük. SABAH'a konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastanelerindeki 3 bin 500 randevunun yüzde 50'sinin Turkovac için oluşturulduğunu söyledi. İşte Yiyit'in değerlendirmeleri:



VATANDAŞ YERLİ AŞI İÇİN GÜN SAYIYORMUŞ: Bu güzel bir teveccüh. Vatandaşlarımız demek ki Turkovac'ı bağrına basmak için gün sayıyormuş. 18 yaş üstü yetişkin grubun hâlâ yüzde 10'a yakını aşı olmamakta direniyor. Bu grubun azalması için TURKOVAC faydalı olacak çünkü ilk defa aşı olmaya gelenler var. Aşı alternatifi sunması anlamında da çok kıymetli" ifadelerini kullandı.
TURKOVAC TÜM DÜNYA İÇİN UMUT OLACAK: Turkovac dünyada kendi aşısını üreten 9 ülkeden birisi olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşattı bize. Bundan sonra ülkemiz için korkacak ve endişe edecek bir şey yok. Biz bu aşıyı üretirken çok para kazanmak için değil insanlığa maksimum düzeyde faydalı olabilelim dedik. Dünyanın birçok bölgesi için Turkovac'ın bir umut olmasını ümit ediyorum. Tıp alanında markalaşma yolunda bu aşı başka aşı çalışmalarının da öncüsü olacak.



'BİLİM İNSANLARIMIZA GÜVENİYORUZ'
Daha önce iki doz BioNTech olan Osman Karagöz (56): Turkovac daha erken çıksaydı hiç başka aşı olmazdım. Bizim bilim adamlarımıza da devletimize de çok güveniyorum. BioNTech aşısını da Türkler buldu o yüzden çok gururluyuz.



'İÇİMİZ ÇOK RAHAT'
Mustafa Yazıcı ve eşi Cemre Yazıcı (38): Yerli ve milli aşımızı bekledim çünkü Türk bilim insanlarına güveniyorum. Şu an içim rahat bir şekilde yerli aşımı yaptırdım. Yerli aşı varken neden gidip başka aşı olalım. Destek olmak istiyoruz ve devletimize güveniyoruz.
Çocukları Hacer ve Mehmet Ali Sağır ile birlikte ailecek yerli aşı yaptırmaya giden Yusuf ve Barika Sağır çifti: Yerli aşıya güvendiğimiz için özellikle bekledik. Gururluyuz Kendi memleketimizin ürünü yerli aşıya güveniyoruz ve destek veriyoruz.

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Gururla ve huzurla Turkovac’a koştular
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