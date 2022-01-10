Gururla ve huzurla Turkovac’a koştular

30 Aralık'tan itibaren tüm şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanan Turkovac'a vatandaşların ilgisi büyük. SABAH'a konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastanelerindeki 3 bin 500 randevunun yüzde 50'sinin Turkovac için oluşturulduğunu söyledi. İşte Yiyit'in değerlendirmeleri:
VATANDAŞ YERLİ AŞI İÇİN GÜN SAYIYORMUŞ
: Bu güzel bir teveccüh. Vatandaşlarımız demek ki Turkovac'ı bağrına basmak için gün sayıyormuş. 18 yaş üstü yetişkin grubun hâlâ yüzde 10'a yakını aşı olmamakta direniyor. Bu grubun azalması için TURKOVAC faydalı olacak çünkü ilk defa aşı olmaya gelenler var. Aşı alternatifi sunması anlamında da çok kıymetli" ifadelerini kullandı.
TURKOVAC TÜM DÜNYA İÇİN UMUT OLACAK:
Turkovac dünyada kendi aşısını üreten 9 ülkeden birisi olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşattı bize. Bundan sonra ülkemiz için korkacak ve endişe edecek bir şey yok. Biz bu aşıyı üretirken çok para kazanmak için değil insanlığa maksimum düzeyde faydalı olabilelim dedik. Dünyanın birçok bölgesi için Turkovac'ın bir umut olmasını ümit ediyorum. Tıp alanında markalaşma yolunda bu aşı başka aşı çalışmalarının da öncüsü olacak.
'BİLİM İNSANLARIMIZA GÜVENİYORUZ'
Daha önce iki doz BioNTech olan Osman Karagöz (56):
Turkovac daha erken çıksaydı hiç başka aşı
olmazdım. Bizim bilim adamlarımıza da devletimize
de çok güveniyorum. BioNTech
aşısını da Türkler
buldu o yüzden çok gururluyuz.
'İÇİMİZ ÇOK RAHAT'
Mustafa Yazıcı ve eşi Cemre Yazıcı (38):
Yerli ve milli aşımızı bekledim çünkü Türk bilim
insanlarına güveniyorum. Şu an içim
rahat bir şekilde yerli aşımı
yaptırdım. Yerli aşı varken
neden gidip başka aşı
olalım. Destek olmak
istiyoruz ve devletimize
güveniyoruz.
Çocukları Hacer ve Mehmet Ali Sağır ile birlikte ailecek yerli aşı yaptırmaya giden Yusuf ve Barika Sağır çifti:
Yerli aşıya
güvendiğimiz için
özellikle bekledik.
Gururluyuz Kendi
memleketimizin
ürünü yerli aşıya güveniyoruz
ve destek veriyoruz.