Halk Ekmek konusu meclis gündeminde: Üretim düşürülerek vatandaş kuyruğa mahkum edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı ilk toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde toplandı.

Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda, İBB yönetimi tarafından üretim, sevkiyat ve dağıtım noktalarının sayısını düşürdüğü ortaya çıkan Halk Ekmek mesele meclis gündemine geldi.



AK Partili İBB Meclis Üyesi Gökhan Özten tarafından Başkanlık makamı tarafından verilen soru önergesinde, "İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin ekmek arzını yönetememesi ve dağıtım ağında yaşanan sorunlar nedeniyle İstanbulluların ekmeğe ulaşmada zorluklar yaşadığına üzülerek şahit oluyoruz. Özellikle ekmek gibi kutsal sayılan bir varlığın siyasetin malzemesi haline getirilmesini insanlarımıza yapılmış büyük bir haksızlık olarak görüyoruz" dedikten sonra şu soruları sordu:

*Halk Ekmek'in günlük üretim kapasitesi 2019 yılına kadar gelen talep ve ihtiyaca göre değişiklik göstermekle birlikte 1 milyon 500 bin ile 2 milyon arasında seyretmektedir. Halk Ekmek şirketinin resmi sitesine girildiğinde ise ekmek üretim kapasitesinin Aralık 2021 tarihinde 1 milyon 800 bin olduğu görülmekteyken bu bilginin sosyal medyada paylaşılmasının ardından bu sayı Halk Ekmek'in resmi sitesinde Ocak 2022 tarihinde değiştirilerek 1 milyon 500 bin yapılmıştır. Paylaşımlar sonrasında Halk Ekmek'in sitesinde sadece 1 ayda ne değişti de üretim kapasite miktarı bu kadar düşük gösterilmiştir?

*Halk Ekmek'in üretim kapasitesiyle ilgili hem resmi sitesinde hem de yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda farklı beyanlar bulunmaktadır. Bu tutarsızlığın sebebi nedir? Halk Ekmek'in günlük üretim kapasitesi ne kadardır?

*Halk Ekmek Genel Müdürü, vatandaştan gelen ekmek talebinin 1 milyon 600 bin civarında olduğunu dile getirmiştir. Halk Ekmek'in web sitesinde ifade edilen 1 milyon 800 binlik kapasiteyi dikkate aldığımızda, talebin karşılanmaması için hiçbir neden yoktur. O halde Halk Ekmek büfelerinde oluşan kuyrukların sebebi nedir? Ekmek arz kapasitesinde sorun olmayan bir işletme, kendi ürünü için kuyrukta bekleyen insanları kamuoyuyla paylaşarak ticari itibarına niçin zarar vermeyi tercih etmektedir?

*Halk Ekmek Genel Müdürü yaptığı bir açıklamada günde 1 milyon 400 bin ekmek ürettiklerini beyan etmiştir. İddia edildiği gibi gelen yoğun ekmek talebine rağmen ve iddia edildiği gibi bu miktardan daha yüksek üretim kapasitesi olmasına rağmen üretimin arttırılmamasının nedeni nedir?

*İBB Meclisi'nde aldığımız kararla birlikte 142 adet yeni halk ekmek büfesinin açılması oy birliğiyle kabul edilmiştir. Fakat Halk Ekmek Genel Müdürünün ifadesine göre 1 yıldır açılması beklenen 142 adet büfeden sadece 57'si devreye alınmıştır. Ekmek kuyrukları görüntüleri bu kadar artmasına rağmen sorunu büyük ölçüde çözecek olan 85 adet büfe neden hala açılmamaktadır?

*İBB Meclisi'nde aldığımız kararla birlikte Halk ekmek'in bakkallara dağıtımının önü açılmıştır. Bu sayede İstanbulluların ekmeğe çok daha kolay ulaşabileceği ortadayken ve meclisin verdiği yetkiyle bu durum teşvik edilmişken neden bakkallara halk ekmek dağıtımı yapılmamaktadır?

*Sahadan aldığımız duyumlara göre Halk Ekmek büfelerinin neredeyse tamamında ekmek dağıtımının saatinde yapılmadığına yönelik şikayetler gelmektedir. Halk Ekmek kuyruklarının uzamasına neden olacak dağıtım ağının gereken saatinde sağlanamamasının sebebi nedir? Ekmeğin saatinde verilmemesi kasten kuyrukların oluşuma bir sebep değil midir? Bu dağıtım ağının bir türlü Halk Ekmek yönetimi tarafından sağlanamaması yönetici zaafiyeti mi yoksa kasten mi yapılmaktadır?