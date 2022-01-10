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Giriş Tarihi: 10.1.2022

İhanetin belgesi alçaklığın vesikası

İhanetin belgesi alçaklığın vesikası

PKK’ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede çeşitli fotoğraflara ulaşıldı.



Fotoğraflarda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareleri yer alıyor.



Üniversiteden tanıştıkları öğrenilen Semra Güzel'in tıp, PKK'lı terörist Volkan Bora'nın iletişim fakültesi mezunu olduğu, teröristin bir süre KHK ile kapatılan



Dicle Haber Ajansı'nda muhabirlik yaptıktan sonra örgüte katıldığı, fotoğrafın da muhtemelen Kuzey Irak'taki kamplarda çekildiği belirtildi. Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.
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İhanetin belgesi alçaklığın vesikası
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