Kız kardeşinin KADES’i sayesinde dehşetten kurtuldu

Kırıkkale'de kocası tarafından darp edilerek bıçaklı saldırıya uğrayan kadın, kız kardeşinin Kadın Destek Uygulamasını (KADES) kullanması sayesinde hayata tutundu.

Eşi tarafından darp edilen ve bıçakla yaralanan A.N.K. ile birlikte H.K. tarafından rehin alınan kız kardeş G.İ, telefonunda yüklü KADES ile polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu.

KADES'ten kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, olay yerine 3 dakika içinde giderek olası dehşetin yaşanmasının önüne geçti.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, olaya kısa sürede müdahale eden polis ekiplerine teşekkür etti.

Vali Tekbıyıkoğlu, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz ihbarı aldıktan sonra 3 dakika içerisinde olay yerine geldi. Kadınlarımız bu uygulamayı indirdiğinde, herhangi bir şiddete maruz kaldıklarında bir tuşa basarak ilgili güvenlik görevlilerimiz onun bulunduğu lokasyona elektronik sistemlerdeki algılama vasıtasıyla geliyorlar. Veya bir başkasına yönelik şiddete şahit olan kadınlarımız yine bu uygulama sayesinde hem insani hem de vicdani görevlerini yerine getirerek şiddetin de önüne geçmeye yardımcı oluyorlar. Biz bu uygulamayı çok önemsiyoruz. En büyük isteğimiz tüm kadınların KADES uygulamasını telefonlarına indirmeleri. Kendilerine olmasa dahi çevrelerinde şahit oldukları olayları kolluk birimlerine iletmeleri" dedi.