Libya Başkonsolosunun evi soyuldu

İstanbul Sarıyer'de lüks bir siteye aile görünümü ile giren 3 kadın site içerisinde bulunan Libya Başkonsolosunun evi ve komşusunun evinden 800 bin liralık altın çaldı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi siteden çıkıp gittiler. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis 3 kadını gözaltına aldı.

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede meydana gelen hırsızlık olayında Libya Konsolosunun evine giren 3 kadın hırsız evdeki ziynet eşyalarını çaldı. Ardından komşu daireye geçti ve oradaki eşyaları da çalıp kayıplara karıştı. Eve gelen ev sahipleri durumu fark edince önce güvenliğe ardından polise haber verdi. Yapılan incelemelerde düzgün giyimli 3 kadın ve 1 de çocuğun siteye misafir gibi giriş yaptıkları ardından boş daireleri tek tek gezip içeri girdikleri öğrenildi.

Konsolosun evine de giren hırsızlar orada bulunan 500 bin liralık ziynet eşyasını aldıktan sonra yan daireye geçip oradaki 300 bin liralık altınları da çalıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis 3 kadını bir miktar altın ile birlikte Maltepe'de gözaltına aldı. 44 suç kaydı olan Ebru Ulutekin, 17 suç kaydı olan Ayşe Çelik ve kardeşi Mine Çelik, sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.