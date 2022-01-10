Türkiye’nin ilk cep uydusunda tarih belli oldu! 13 Ocak’ta ABD’den uzaya fırlatılacak

"BU FIRLATMA YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAKTIR"

Takımın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi de 5 yıl önce başlayan hikayelerinin sürekli gelişmeye devam ettiğini anlattı. SpaceX Falcon 9 roketiyle 13 Ocak'ta gerçek anlamda bir kilometre taşına varmış olacaklarını aktaran Ekmekçi, şunları kaydetti: "Bu fırlatılma aslında bir bitiş değil, yeni başlangıç olacaktır. Gelecek teknolojiler, yeni ufuklar için bize yepyeni fikirler ve hedefler ortaya koyacaktır. Bütün bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde bize sağladıkları maddi desteklerle büyük katkılar sunan OYAK Genel Müdürü ve ERDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Savaş Erdem'e teşekkürü borç bilirim. Hayal ettik, onlarla birlikte başardık."